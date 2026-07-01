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K-pop con sello peruano, alerta por el quinto friaje y cuestionamientos por taxis no autorizados en el aeropuerto Jorge Chávez

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 1 de julio.

    Redacción EC
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    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Vehículo de placa AVJ526 visto en el aeropuerto Jorge Chávez brindando servicio de taxi. (Foto: Diego Aquino).
    Vehículo de placa AVJ526 visto en el aeropuerto Jorge Chávez brindando servicio de taxi. (Foto: Diego Aquino).

    En el Semáforo de este miércoles 1 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Lee San, joven cantante con raíces peruanas, ganó el programa coreano “The Scout” y se perfila como una nueva promesa del k-pop. Segundo, el Senamhi alertó sobre el quinto friaje del año, que provocará lluvias, tormentas y bajas temperaturas en la selva peruana. Finalmente, una investigación reveló que más de la mitad de los taxis que operan en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez no están autorizados por la ATU, lo que genera preocupación por la seguridad de los pasajeros.

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