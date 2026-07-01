K-pop con sello peruano, alerta por el quinto friaje y cuestionamientos por taxis no autorizados en el aeropuerto Jorge Chávez

En el Semáforo de este miércoles 1 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Lee San, joven cantante con raíces peruanas, ganó el programa coreano “The Scout” y se perfila como una nueva promesa del k-pop. Segundo, el Senamhi alertó sobre el quinto friaje del año, que provocará lluvias, tormentas y bajas temperaturas en la selva peruana. Finalmente, una investigación reveló que más de la mitad de los taxis que operan en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez no están autorizados por la ATU, lo que genera preocupación por la seguridad de los pasajeros.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 UNA NUEVA PROMESA DEL K-POP CON RAÍCES PERUANAS

Lee San, cantante de 21 años con madre peruana y padre surcoreano, hizo historia al ganar el programa musical coreano “The Scout” y se consolida como una de las nuevas promesas del k-pop. El artista, que vivió parte de su infancia en Lima y conserva un fuerte vínculo con sus raíces peruanas, destacó por su talento vocal y carisma. Su triunfo marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, con el respaldo de una creciente comunidad de seguidores tanto en Corea del Sur como en el Perú.

🟡 ALERTA POR EL QUINTO FRIAJE DEL AÑO

El Senamhi alertó sobre el ingreso del quinto friaje del año, que ocasionará lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y un descenso de las temperaturas en varias regiones de la selva peruana. El fenómeno afectará principalmente la selva sur y se desplazará hacia la selva central y norte. La entidad recomendó a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante las condiciones climáticas previstas.

🔴 CUIDADO CON LOS TAXIS NO AUTORIZADOS DEL AEROPUERTO

Una investigación de El Comercio reveló que más de la mitad de los taxis que operan en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez figuran como no autorizados por la ATU, pese a ofrecer servicio dentro del terminal. La situación genera preocupación por la seguridad de los pasajeros y evidencia deficiencias en los controles. La ATU señaló que intensificará las fiscalizaciones y recordó que solo los vehículos con autorización vigente pueden brindar el servicio formal en el aeropuerto.