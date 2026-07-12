El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en
Solo para suscriptores

Empieza mal

“¿Tanta preparación para producir la misma política erosiva de las instituciones?“.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La elección de Keiko Fujimori es para ella un logro. Antes lo intentó sin éxito tres veces. Estuvo, incluso, privada de su libertad casi 20 meses en total.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.