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Keiko en retrospectiva

“Keiko Fujimori ha demostrado entereza, especialmente cuando soportó un año y medio en la cárcel para ser investigada por un delito inexistente”.

    Ricardo Uceda
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    Periodista

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    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    Un repaso de ciertos hitos de la historia de Keiko Fujimori nos habla de su tenacidad comprobada, pero eso no basta para anticipar cómo será su gobierno a partir del 28 de julio. Tampoco bastan sus palabras electorales. Aunque anuncian un fujimorismo concertador para imponer orden, para muchos no hay duda de que se avecina un nuevo autoritarismo, que vendría a ser el principal riesgo de su mandato. La mitad del país que la llevó al poder por unos pocos votos tiene expectativas de que hará un buen gobierno. La otra mitad no la quiere. El plazo para vestirse del personaje que encarnará es brevísimo. Ahora mismo se halla frente al espejo del camerino, retocándose antes de salir al escenario.

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