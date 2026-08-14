Keiko Fujimori: entre la aprobación y la impaciencia

Han pasado 16 días desde que la presidenta Keiko Fujimori asumió el mando y la aprobación de su desempeño en una primera medición de Datum Internacional para El Comercio la ubica en un 60%, cifra promedio de la evaluación de anteriores presidentes elegidos en las urnas. El único de este grupo que no tuvo un auspicioso inicio fue Pedro Castillo en el 2021.

Sin embargo, lo que llama la atención de este sondeo es la aceptación que registra la mandataria entre los jóvenes. Según Datum, en el segmento de ciudadanos entre los 18 y 24 años la aprobación a la gestión de Keiko Fujimori es de 71%, superando largamente al grupo de encuestados entre 43 y 54 años, que eran la fortaleza de la ahora mandataria.

Para Urpi Torrado, CEO de Datum, este dato no es menor si se tiene en cuenta que en encuestas previas a la elección precisamente ese grupo no la favorecía en la intención de voto.

Según Torrado, “Fujimori no solo usa las redes sociales, sino que sabe cómo hacerlo y usa códigos que la acercan a los jóvenes”.

No han sido pocos los que critican a Keiko Fujimori por sus transmisiones en vivo a través de sus redes sociales, especialmente las de los dos últimos domingos, en las que, además de comentar actividades oficiales y hacer anuncios, muestra los regalos que le han hecho en los lugares que visita. Este domingo exhibió sombreros hechos por artesanas peruanas.

Bastó este gesto para activar las críticas apuntando a la frivolidad y a subrayar que, en vez de hacer transmisiones en vivo, debiera ocuparse de asuntos de Estado, ignorando que es evidente que esa manera de comunicar no está dirigida a “sesudos o sesudas” analistas de más de 60 años.

Muy por el contrario, esta nueva forma de comunicación política busca precisamente proyectar cercanía y conectar incluso con aquellos que no votaron por ella y, a decir de este primer resultado de Datum, pareciera que lo está logrando.

Pero cuidado porque, así como la aceptación genera esperanza, también las expectativas en la población crecen y, si no ven resultados en el cortísimo plazo, esta primera imagen favorable puede desvanecerse.

“No podemos dar resultados en 15 días, por favor, les pido paciencia, pero sobre todo les pido que confíen en este gobierno, porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, dijo la presidenta el último miércoles.

Lamentablemente, han sido años de desgobierno y desidia que han generado que la población exija resultados inmediatos. La presidenta, seguro animada por las cifras que aprueban sus primeros días de gestión, pide confianza y, por lo que dicen las encuestas, la tiene, pero también debe ser consciente de que, sin resultados en seguridad ciudadana, al menos en el mediano plazo, no hay paciencia que valga.