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Keiko Fujimori: entre la aprobación y la impaciencia

“Keiko Fujimori debe ser consciente de que, sin resultados en seguridad ciudadana, al menos en el mediano plazo, no hay paciencia que valga”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Han pasado 16 días desde que la presidenta Keiko Fujimori asumió el mando y la aprobación de su desempeño en una primera medición de Datum Internacional para El Comercio la ubica en un 60%, cifra promedio de la evaluación de anteriores presidentes elegidos en las urnas. El único de este grupo que no tuvo un auspicioso inicio fue Pedro Castillo en el 2021.

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