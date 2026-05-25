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Keiko, ganar no es gobernar

“Si gana, Keiko no debería cobrar una revancha, sino gobernar con conciencia de que una parte importante del Perú no confía en ella”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

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    "El primer problema sería una victoria legal, pero políticamente frágil. Con una ventaja estrecha frente a Roberto Sánchez y un rechazo superior al 40%, podría ganar sin obtener la confianza del país". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "El primer problema sería una victoria legal, pero políticamente frágil. Con una ventaja estrecha frente a Roberto Sánchez y un rechazo superior al 40%, podría ganar sin obtener la confianza del país". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La política latinoamericana reciente deja una lección incómoda para quienes prometen orden: ganar una elección no concede poder irrestricto ni estabilidad garantizada. Rodrigo Paz, en Bolivia, y José Antonio Kast, en Chile, enfrentan una de las combinaciones más peligrosas para un gobierno nuevo: desgaste acelerado, presión social y dudas sobre su capacidad de mando. Si Keiko Fujimori gana en el Perú, podría encontrarse ante un escenario similar. Su desafío, por tanto, no será solo ganar, sino prepararse para gobernar.

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