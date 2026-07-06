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La legitimidad de Keiko

“Lo que Keiko sí puede perder, cuando gobierne, es la legitimidad de ejercicio”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    No hubo fraude, pero el gobierno de Fujimori “no será legítimo”. Así lo resumió Ruth Luque, senadora electa por Ahora Nación, para quien la ilegitimidad vendría de que Fujimori no ganó en la mayoría de regiones, y de que “muchas reglas electorales” se cambiaron. Roberto Sánchez también reconoció la derrota sin aceptar su legitimidad: “de manera irregular, nos han vencido”, declaró. Fujimori jurará el cargo el 28 de julio, en su cuarto intento y como la primera mujer elegida por voto popular.

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