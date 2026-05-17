No quiere ser presidenta

Si un candidato usa dinero del público para un beneficio indebido, quiere decir que no desea ganar las elecciones.

Keiko Fujimori le ha mentido al país. Adicionalmente, ha insistido en su mentira. Para quien quiera ser presidente es fatal que se le identifique con la mentira.

La ONPE estableció una multa contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Usó fondos públicos para algo que la ley prohíbe. Recibió multas por casi 200.000 soles.

Fujimori ha apelado. Ahora su partido no solo debe el dinero público mal utilizado, sino que, además, debe pagar la multa. Y quiere ser presidenta, gobernar el país, manejar todos los fondos públicos del país.La respuesta de Fujimori ante los periodistas la delata: “La ONPE está desacreditada con sus formas de actuar”, dice.

Esto es un argumento ‘ad hominem’. Es una falacia. En lugar de responder sobre los fundamentos de la acusación habla sobre la persona del acusador.

“Lo único que nosotros podemos decir es que todo esto va a ser apelado”. Que apele lo que quiera, pero estamos hablando de tomar dinero del público para financiar un viaje al extranjero.

Fujimori y una comitiva de FP viajaron a California por “capacitación, conferencias e intercambio académico en el Estado de California, Estados Unidos”. Así lo informó el propio partido político.

¿Las universidades se dedican a la capacitación partidaria? ¿Una universidad en California tiene como objetivo capacitar a un partido político del Perú?

La ley no faculta a usar dinero público en conferencias o intercambios académicos (Ley 28094, art. 29.3.b). Esa ley es absurda; la conducta de FP, aberrante.

En un informe de otro viaje, FP contó sobre las visitas a universidades de renombre internacional, una reunión con el cónsul general del Perú en San Francisco, visitas a las sedes de empresas líderes en tecnología, así como una visita al Capitolio de California en Sacramento.

¿Visita al Capitolio? ¡No se pasen! Esto no tiene nada que ver con procesos electorales en curso ni con la formación ni con la capacitación.

Tiene que ver con turismo. Fue pagado con dinero de los contribuyentes peruanos.

Lo peor es que Fujimori intente justificarlo. Lo peor es que trate de acusar a la ONPE. Lo peor es que esto sea parte de su programa electoral: así actuaré yo, si salgo presidenta.

Fujimori entrega a los electores a su adversario.