El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en
Solo para suscriptores

No quiere ser presidenta

“Fujimori entrega a los electores a su adversario”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Keiko Fujimori no quiere ser presidenta. Busca, más bien, el rechazo electoral.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.