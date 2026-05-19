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¿Keiko para que lidere una nueva transición?

“Este Fuerza Popular, hechura de Keiko Fujimori, es la nueva centralidad de la política peruana”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    "De ganar, Keiko Fujimori tiene la enorme responsabilidad de hacer reformas sustanciales en cuanto al propio Estado". Ilustración: Giovanni Tazza
    "De ganar, Keiko Fujimori tiene la enorme responsabilidad de hacer reformas sustanciales en cuanto al propio Estado". Ilustración: Giovanni Tazza

    Aún faltan un buen puñado de días para conocer quién saldrá victorioso de estas elecciones raras por varios lados, desde los desaguisados de la ONPE hasta las innumerables veces que fue interrumpida por los cambios de gobierno. En esta nueva ocasión, la cuarta, Keiko Fujimori tendría mayores posibilidades de obtener la tan ansiada presidencia porque ha logrado reconstruir una nueva imagen de moderación y, sobre todo, porque ha vuelto a representar las demandas de ese mundo popular y emergente que ve en ella solo una parte de lo fue su padre: el apellido Fujimori.

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