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Debí tirar más votos las veces que pude

“El escenario se presenta ligeramente favorable a una cautelosa Fujimori que enfrenta a un Sánchez conservador”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    La reciente encuesta tras la oficialización de los resultados de primera vuelta da una ligera ventaja a Keiko Fujimori (39%) sobre Roberto Sánchez (35%) (Ipsos-Perú21, 20/05/2026). El resultado muestra un pequeño crecimiento, +1 punto (dentro del margen de error: +-2,8%), para Fujimori respecto de la medición anterior, que proyectaba un empate entre ambos. En cambio, Sánchez pierde tres, caída que se acentúa en el área rural: -6 puntos.

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