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Keiko y el fantasma del 2016

“Parte del antifujimorismo se desgastó. Otro envejeció. Y otro simplemente está agotado”.

    Hugo Coya
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    Keiko Fujimori presenta a su equipo de personeros de cara a la segunda vuelta.
    Keiko Fujimori presenta a su equipo de personeros de cara a la segunda vuelta.

    La fotografía de Keiko Fujimori sentada en la casa de Pedro Pablo Kuczynski no tiene nada de espontánea. Nadie llega hasta ahí movido por la melancolía, los buenos recuerdos o una súbita vocación ecuménica. La política nacional podrá ser muchas cosas –improvisada, brutal, caótica, a ratos delirante–, pero jamás ingenua. Y menos en campaña.

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