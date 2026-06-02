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Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y un gran país

“El Perú tiene la enorme oportunidad de echar a andar sus más de 60 proyectos mineros cuya inversión alcanza más de US$64.000 millones”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    "Pretender destruir la agroindustria sería no solo suicida, sino un profundo odio a un país que, de construir sus 23 proyectos de irrigación, con la contribución del privado, tendría 1,3 millones de hectáreas para la agroindustria". Ilustración: El Comercio
    "Pretender destruir la agroindustria sería no solo suicida, sino un profundo odio a un país que, de construir sus 23 proyectos de irrigación, con la contribución del privado, tendría 1,3 millones de hectáreas para la agroindustria". Ilustración: El Comercio

    Tomen un mapa y lleven su atención al Perú. Observarán una franja larga y estrecha, la costa, que por el sur se ‘conecta’ con el desierto de Atacama. En realidad, se podría decir que es un solo desierto, separado por fronteras. Mirarán también ese inmenso macizo sudamericano, la cordillera andina, que ha definido y organizado la geografía económica y sobre todo la política, el poder y la gobernanza en la historia de este país. Al otro lado de los Andes está la llanura amazónica, que representa casi el 60% de este país. Somos, como decía Aurelio Miró Quesada, un país de costa, sierra y montaña.

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