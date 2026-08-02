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Keiko Fujimori y la hora de romper huevos

“El primer proyecto de facultades legislativas del gobierno revela una ambición de reforma que no se veía hace años. El reto ahora es sobrevivir a la aritmética del Congreso y a sus propios titubeos”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El diagnóstico del gobierno es correcto: el país lleva años desperdiciando una coyuntura externa favorable por no animarse a tocar el statu quo". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El diagnóstico del gobierno es correcto: el país lleva años desperdiciando una coyuntura externa favorable por no animarse a tocar el statu quo". Ilustración: Giovanni Tazza

    La presidenta Keiko Fujimori quiere hacer tortillas. Las propuestas que se han filtrado en la primera versión del proyecto de ley del pedido de facultades legislativas, que buscan implementar cambios en seguridad, reactivación económica, reforma del Estado, entre otros, demuestran que este gobierno está dispuesto a realizar cambios profundos que tendrán impacto directo en la ciudadanía, las empresas e, incluso, la burocracia peruana.

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