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Keiko y los días decisivos

“Es obvio que el gobierno ha declinado, en el plazo inmediato, a las grandes reformas transformadoras”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Es 29 de octubre. Keiko Fujimori y Nayib Bukele han de dar una conferencia de prensa en El Salvador. El día y el mes han sido elegidos por los asesores fujimoristas con fino tacto, todo sea para reducir el grueso de evaluaciones y críticas de todo el arco político –izquierda y derecha– por los primeros 100 días de gobierno de doña Keiko. La conversación principal en estos días –la agenda política– ha girado alrededor de la visita de Keiko a Nayib.

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