Keiko y los días decisivos

Es 29 de octubre. Keiko Fujimori y Nayib Bukele han de dar una conferencia de prensa en El Salvador. El día y el mes han sido elegidos por los asesores fujimoristas con fino tacto, todo sea para reducir el grueso de evaluaciones y críticas de todo el arco político –izquierda y derecha– por los primeros 100 días de gobierno de doña Keiko. La conversación principal en estos días –la agenda política– ha girado alrededor de la visita de Keiko a Nayib.

Observen el calendario con atención. Son días decisivos para el gobierno en general y para doña Keiko en particular. Miren los frentes internos abiertos. El Meganiño, por el flanco derecho; el desafío político y logístico por la visita del peruano Robert Prevost, su Santidad León XIV, en medio de las lluvias, por el centro; y las protestas anunciadas por varios gremios (profesores, mineros informales), así como por la oposición parlamentaria, por el flanco izquierdo. Así están dadas las cartas.

Se acaba de cerrar un pequeño ciclo para el gobierno, el de los 100 primeros días que tuvo un marco explicativo, un relato: un gobierno que anclaba su futuro político al pedido y la aprobación de facultades y una oposición que obstruía. Al final, el Senado le otorgó 27 de los 66 pedidos que el gobierno hizo. Las novedades de este pequeño ciclo han sido varias, entre ellas la aparición de una primera coalición de gobierno, una posible primera entente entre Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras. Otra novedad es la presentación de la nueva facción maoísta en ambas cámaras liderada por Iber Maraví, hombre de gesto adusto, práctico en las palabras, y que –sin embargo– llevó de las narices a Ahora Nación y al Partido del Buen Gobierno en las discusiones por las facultades. Maraví ensombrece al indefinido López Chau y al “centrista radical” (si cabe la palabra) Jorge Nieto. Hoy, ni López Chau ni Nieto son capaces de dar dirección política a sus propios grupos parlamentarios. El resultado es –y será– la quiebra lenta o la fuga de sus senadores y diputados de esas plataformas electorales que en apariencia son partidos.

El Ejecutivo, el regreso –otra vez– del incombustible Belmont y el liderazgo carnívoro del nuevo maoísmo de la oposición en el Parlamento. Estos tres centros de gravedad explican la política peruana del presente en marcha. Belmont ha sabido capear los balazos del arco antifujimorista por el apoyo parlamentario a las facultades. Obras es el centro político gelatinoso sin ideología.

En 100 días queda claro que hay un gobierno cuya estructura de poder está dividida en tres partes, cada una funcionando a su propio ritmo, una mejor que otra. Keiko, Galarreta y los diputados y senadores fujimoristas. Si hay un deudor, ese es Galarreta.

Es obvio que el gobierno ha declinado –en el plazo inmediato– a las grandes reformas transformadoras. La entente Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras recién se ha formado. Este no será el gobierno ‘albertista’ que tirios y troyanos imaginaron. Todo se hará siguiendo la vieja máxima que la política es –sobre todo– el arte de lo posible; siempre que la correlación de fuerzas –en el Parlamento y en la opinión pública– sea favorable. Los cambios no serán bruscos y no habrá el cierre de la Cámara de Diputados.

Habrá reformas, sí, pero –vale repetir– serán cocinadas a fuego lento porque cualquier gobierno –sea el signo ideológico– no puede tener éxito en el actual diseño de un Estado caótico, burocrático, mercantilista y ajeno a los ciudadanos. De tal modo que las reformas vendrán sí o sí. Pero la forma será muy “republicana”. Observen los movimientos tácticos del diputado naranja Diethell Columbus que debe tener –sí o sí– el beneplácito de la dirección política fujimorista. Columbus se ha ganado a la plaza y a una parte de la opinión pública en su guerra contra los altos costos de las medicinas en las clínicas.

Volviendo a lo de Bukele. No nos quedemos con las imágenes del traslado de las maras hacia el Cecot porque lo de Bukele es un proyecto político nacional para El Salvador. No valoremos si ese proyecto es bueno o malo, si cumple o no a rajatabla los derechos humanos. Es un proyecto político nacional porque el Estado ha recuperado el monopolio de la violencia legítima, violencia que la tenían las bandas criminales. El fujimorismo no tiene un proyecto nacional.

Estos son días decisivos para el gobierno.