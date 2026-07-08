Kimba Fá cumple 25 años; SNI alerta por comercio ilícito; diez heridos en protesta universitaria en Ucayali

En el Semáforo de este miércoles 8 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Kimba Fá celebra 25 años con “Legado”, reafirmando su propuesta escénica basada en percusión con objetos cotidianos. Segundo, la SNI alerta que el comercio ilícito golpea a uno de cada dos industriales y liderará acciones regionales para enfrentarlo. Finalmente, en la Universidad Nacional de Ucayali, protestas contra el rector dejaron diez estudiantes heridos tras la intervención policial.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Los 25 AÑOS DE KIMBA FÁ

Kimba Fá celebra 25 años consolidándose como una de las propuestas escénicas más originales del Perú. Fundada por Luis Sandoval, la agrupación transforma objetos cotidianos —como cajas, ollas, tubos o vehículos— en instrumentos de percusión para recrear los sonidos de la vida urbana. Su trabajo combina música, danza, teatro físico y acrobacias para contar historias sobre identidad, comunidad y tradición. Con presencia internacional y tres generaciones de artistas, conmemora su trayectoria con el espectáculo “Legado”.

🔴INDUSTRIAS AFECTADAS

El comercio ilícito afecta seriamente a uno de cada dos industriales peruanos, según una encuesta de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). El gremio advierte que las cifras oficiales, basadas en incautaciones, subestiman la magnitud del problema, por lo que creó un observatorio para generar evidencia y promover políticas públicas. Durante un encuentro empresarial en Buenos Aires, la SNI asumió la presidencia regional del Consejo de Asociaciones Empresariales por el Comercio Lícito y liderará acciones de cooperación entre seis países sudamericanos.

🔴ENFRENTAMIENTOS EN UCAYALI

Al menos diez estudiantes resultaron heridos durante enfrentamientos con la policía en la Universidad Nacional de Ucayali, en medio de protestas que exigen la renuncia del rector. Los incidentes ocurrieron tras una sesión del consejo universitario, cuando agentes ingresaron al campus para resguardar a las autoridades y dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos. El conflicto, que se prolonga desde mayo, ha paralizado las actividades académicas y refleja el reclamo estudiantil por mayor transparencia y cambios en la gestión universitaria.