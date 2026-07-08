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Kimba Fá cumple 25 años; SNI alerta por comercio ilícito; diez heridos en protesta universitaria en Ucayali

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 8 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (Foto: Instagram)
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    En el Semáforo de este miércoles 8 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Kimba Fá celebra 25 años con “Legado”, reafirmando su propuesta escénica basada en percusión con objetos cotidianos. Segundo, la SNI alerta que el comercio ilícito golpea a uno de cada dos industriales y liderará acciones regionales para enfrentarlo. Finalmente, en la Universidad Nacional de Ucayali, protestas contra el rector dejaron diez estudiantes heridos tras la intervención policial.

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