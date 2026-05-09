Kimberly García gana media maratón en República Checa; Perú se suma al ITF y 48 puertos cierran por oleajes anómalos

En el Semáforo de este jueves 7 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Kimberly García ganó en República Checa la media maratón de Podebrady y batió el récord sudamericano. Segundo, el Perú se convirtió en el miembro 72 del Foro Internacional de Transporte. Finalmente, 48 puertos siguen cerrados por oleajes anómalos hasta el lunes 11.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Un nuevo campeonato para Kimberly García

La atleta peruana Kimberly García ganó la media maratón de la 94th Podebrady Walking Race, una de las carreras más prestigiosas de marcha atlética del mundo. En la competencia, disputada en República Checa y que también obtuvo en el 2024, García batió el récord sudamericano y nacional en la distancia (con 1h:31min:44s), superando así anteriores marcas suyas. Hace unas semanas, Kimi se llevó el oro en la media maratón del Mundial de Marcha en Brasil. ¡Que sigan los éxitos!

🟢El Perú ya es miembro del Foro Internacional de Transporte

Una excelente noticia: el Perú se convirtió en el miembro 72 del Foro Internacional de Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), entidad intergubernamental del sistema de la OCDE, por lo que la inclusión del país es un paso más en el objetivo de adherirnos al importante foro compuesto por 38 estados. El Perú solicitó integrarse al ITF hace dos meses. La decisión de su incorporación se dio en el ITF Summit 2026, que tuvo lugar esta semana en Leipzig (Alemania).

🔴Decenas de puertos del país cerrados por los oleajes anómalos

Un total de 48 puertos del litoral peruano permanecen cerrados debido a los oleajes anómalos de moderada a fuerte intensidad que seguirían hasta este lunes 11, según un reporte oficial de Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). La situación afecta a diferentes zonas del país y ha obligado a restringir operaciones marítimas en distintos terminales portuarios y caletas pesqueras. Hay 15 puertos cerrados en el litoral norte, 12 en el litoral central y 21 en el sur.