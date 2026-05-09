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Kimberly García gana media maratón en República Checa; Perú se suma al ITF y 48 puertos cierran por oleajes anómalos

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 9 de mayo.

    Redacción EC
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    Kimberly García nuevamente le trae triunfos a Perú. (@atletasperu)
    Kimberly García nuevamente le trae triunfos a Perú. (@atletasperu)

    En el Semáforo de este jueves 7 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Kimberly García ganó en República Checa la media maratón de Podebrady y batió el récord sudamericano. Segundo, el Perú se convirtió en el miembro 72 del Foro Internacional de Transporte. Finalmente, 48 puertos siguen cerrados por oleajes anómalos hasta el lunes 11.

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