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Kimberly García gana oro en marcha mundial; Trump advierte a China con aranceles del 50% y deben anular multas electorales tras demoras

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 14 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Kimberly García campeona en Brasil (Foto: IPD)
    Kimberly García campeona en Brasil (Foto: IPD)

    En el Semáforo de este martes 14 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Kimberly García ganó el oro en la media maratón del Mundial de Marcha en Brasil, reafirmando su gran nivel internacional. Segundo, Donald Trump amenazó a China con aranceles del 50% si apoya militarmente a Irán, arriesgando una grave guerra comercial global. Finalmente, se exige exonerar las multas electorales del domingo pasado, pues las severas fallas logísticas del propio sistema impidieron votar a miles de ciudadanos.

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