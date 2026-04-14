Kimberly García gana oro en marcha mundial; Trump advierte a China con aranceles del 50% y deben anular multas electorales tras demoras

En el Semáforo de este martes 14 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Kimberly García ganó el oro en la media maratón del Mundial de Marcha en Brasil, reafirmando su gran nivel internacional. Segundo, Donald Trump amenazó a China con aranceles del 50% si apoya militarmente a Irán, arriesgando una grave guerra comercial global. Finalmente, se exige exonerar las multas electorales del domingo pasado, pues las severas fallas logísticas del propio sistema impidieron votar a miles de ciudadanos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Un nuevo logro de Kimberly

Kimberly García ha logrado la medalla de oro en la media maratón del Mundial de Marcha Atlética por equipos en Brasil. Este notable triunfo reafirma su innegable capacidad, perseverancia y constancia en una disciplina muy exigente. Felicidades a nuestra gran campeona peruana por llevar la blanquirroja a lo más alto del podio internacional.

🟡¿Se viene una nueva guerra comercial?

Donald Trump ha amenazado a China con imponerle aranceles del 50% si decide brindar ayuda militar a Irán. Esta peligrosa advertencia podría desencadenar una nueva guerra comercial. De concretarse la medida, las represalias de Beijing desestabilizarían las cadenas de suministro globales, golpearían severamente el comercio internacional y agravarían la inflación mundial. Mezclar tensiones geopolíticas con agresivas barreras económicas traerá inevitables y graves consecuencias para la economía del mundo.

🔴Nulidad de las multas electorales

Las autoridades electorales deben contemplar la exoneración total de multas por omisión al sufragio en los comicios del pasado domingo. Las circunstancias fueron inusuales: graves demoras en la llegada del material y retrasos en la instalación de mesas impidieron votar a miles de ciudadanos. Resulta injusto penalizar a los electores por las claras deficiencias logísticas del propio sistema. Por ello, no se debería cobrar ninguna multa en esta oportunidad.