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La acción después de la tormenta

“Keiko Fujimori tiene la excepcional oportunidad de borrar con una mano lo que hizo con la otra y utilizar su peso político [...] para impulsar las reformas que siguen en el tintero”.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La decisión de la agencia calificadora de riesgos Moody’s Ratings esta semana, de mantener la nota crediticia del país y su perspectiva estable, refleja que la agencia no ve motivos para confiar menos en la capacidad del Perú para cumplir sus obligaciones en el futuro, pero tampoco encuentra razones aún para devolvernos al nivel que perdimos en setiembre del 2021, cuando redujo la nota de A3 a Baa1.

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