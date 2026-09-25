La acción después de la tormenta

La decisión de la agencia calificadora de riesgos Moody’s Ratings esta semana, de mantener la nota crediticia del país y su perspectiva estable, refleja que la agencia no ve motivos para confiar menos en la capacidad del Perú para cumplir sus obligaciones en el futuro, pero tampoco encuentra razones aún para devolvernos al nivel que perdimos en setiembre del 2021, cuando redujo la nota de A3 a Baa1.

En su informe, la agencia argumenta que la mayor estabilidad política y el menor riesgo de un cambio abrupto de gobierno podrían generar mayor predictibilidad sobre las políticas públicas y, por lo tanto, promover la inversión y el crecimiento de la economía.

Sin embargo, que ya no estemos en el ojo de la tormenta política que Moody’s ha mencionado en cada uno de sus informes como el principal riesgo para el dinamismo económico peruano desde junio del 2019 –un año después de la salida de Pedro Pablo Kuczynski de Palacio de Gobierno por presión de Fuerza Popular– no significa que ya estemos navegando viento en popa hacia mejores resultados que permitan esa mejora de la calificación crediticia.

En contra del efecto positivo que tiene aún nuestra solidez fiscal, pesan, según Moody’s, las presiones de gasto permanente que han generado las leyes aprobadas por el Congreso en los últimos años, la debilidad de nuestras instituciones políticas y las trabas para la ejecución de proyectos de inversión en minería e infraestructura que se necesitan para que la economía se acelere.

Al menos dos de esos factores pueden ser directa o indirectamente atribuidos a Fuerza Popular, que apoyó con sus votos la gran mayoría de las leyes que crearon gastos de manera irresponsable durante el último Congreso y es uno de los grandes responsables de la inestabilidad política que le ha quitado espacio a la implementación de reformas en la última década.

Keiko Fujimori tiene la excepcional oportunidad de borrar con una mano lo que hizo con la otra y utilizar su peso político, probado y comprobado desde la oposición, para impulsar las reformas que siguen en el tintero.

Estas reformas deberían apuntar a fortalecer la capacidad del Estado, hacer más eficiente nuestra burocracia, promover la ejecución de proyectos, defender la sostenibilidad fiscal, combatir la corrupción, mejorar la calidad del gasto público, fortalecer el sistema judicial y las instituciones políticas y mejorar la recaudación tributaria, todos temas sobre los que Moody’s viene llamando la atención durante más de una década. Después de la tormenta suele llegar la calma, pero lo que necesitamos es acción.