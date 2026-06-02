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La agenda oculta de Sánchez

“Cuán distinta sería la democracia peruana si tuviésemos un idóneo sistema electoral”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    "Esto que ya pasó con Castillo y que podría reeditarse con Sánchez; es decir, el plan encubierto para poner a la democracia en jaque mate o para destruirla desde adentro". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Esto que ya pasó con Castillo y que podría reeditarse con Sánchez; es decir, el plan encubierto para poner a la democracia en jaque mate o para destruirla desde adentro". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Todas las piruetas democráticas que Roberto Sánchez ha hecho para mostrarse hasta hoy como alternativa de gobierno encerrarían en el fondo, con más cinismo que hipocresía, un proyecto personal oscuro de manejo del poder presidencial, ni siquiera compartido con sus más íntimos entornos políticos e ideológicos.

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