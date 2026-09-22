La agenda oficial de León XIV en el Perú, Buse en el Equipo Mundo de la Copa Laver y el asesinato de un taxista por aplicativo

En el Semáforo de este martes 22 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: ya se conoce cuál será la agenda oficial del papa León XIV en su visita que hará al Perú en noviembre, que incluye actividades en cinco regiones. El segundo tema: Ignacio Buse se convirtió en el primer peruano en ser incluido en el Equipo Mundo (será suplente) de la Copa Laver, la cual se disputará este fin de semana en Londres. Por último: en el Callao, un joven taxista por aplicativo fue asesinado cuando había llegado a la zona conocida como La Siberia para recoger a un pasajero.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 La agenda oficial de León XIV en el Perú

La Conferencia Episcopal Peruana informó ayer sobre la agenda oficial de la visita apostólica del papa León XIV al Perú, entre el 11 y 16 de noviembre de este año, cuyo lema es “Abramos el corazón”. El programa incluye actividades y misas en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali. En la ciudad de Chiclayo, donde León XIV vivió algunos años, realizará una misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel y tendrá reuniones con líderes eclesiásticos y del sector universitario.

🟢 Ignacio Buse en el Equipo Mundo de la Copa Laver

Un hecho sin precedentes se conoció ayer: el tenista peruano Ignacio Buse estará en la Copa Laver, el torneo por equipos que reúne a los mejores jugadores del deporte de la raqueta. Buse ha sido convocado como suplente del Equipo Mundo, que capitanea la leyenda Andre Agassi. El campeonato se disputará entre el 25 y 27 de este mes en Londres. Nacho es el primer peruano que estará en la Laver. Su convocatoria es una muestra del gran momento por el que pasa el número 35 del ránking ATP.

🔴 El asesinato de un taxista por aplicativo

Un taxista por aplicativo identificado como José Diógenes Silva fue asesinado a balazos tras aceptar un servicio en el Callao. El hecho ocurrió el último domingo en la zona conocida como La Siberia. Según las investigaciones, había llegado allí para recoger o trasladar a un pasajero por un servicio solicitado por una plataforma digital. Silva tenía 25 años y era extranjero. Es preocupante que vecinos indicaran que hay otros taxistas que han sido víctimas de asaltos y ataques en la zona.