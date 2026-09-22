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La agenda oficial de León XIV en el Perú, Buse en el Equipo Mundo de la Copa Laver y el asesinato de un taxista por aplicativo

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 22 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    El papa León XIV visitará el Perú en noviembre. Foto: EFE
    El papa León XIV visitará el Perú en noviembre. Foto: EFE

    En el Semáforo de este martes 22 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: ya se conoce cuál será la agenda oficial del papa León XIV en su visita que hará al Perú en noviembre, que incluye actividades en cinco regiones. El segundo tema: Ignacio Buse se convirtió en el primer peruano en ser incluido en el Equipo Mundo (será suplente) de la Copa Laver, la cual se disputará este fin de semana en Londres. Por último: en el Callao, un joven taxista por aplicativo fue asesinado cuando había llegado a la zona conocida como La Siberia para recoger a un pasajero.

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