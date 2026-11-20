En el Semáforo de este viernes 20 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el valioso planteamiento legislativo para extender la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano hasta los 26 años (actualmente es hasta los 18 años). El segundo tema: la importante elección de la capital peruana como sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de Natación Artística en el 2027 y el 2028. Por último: en Cusco hubo un nuevo siniestro que amenaza la cobertura vegetal en la ruta al Valle Sagrado y afecta a comunidades rurales.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 La ampliación de la vacunación contra el VPH es una tarea urgente

La propuesta legislativa para ampliar la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano (VPH) hasta los 26 años es una iniciativa valiosa para cerrar brechas de prevención, principalmente para el bienestar de las mujeres. Hoy la cobertura pública contemplada por ley llega hasta los 18 años, por lo que jóvenes que quedan fuera o no completaron sus dosis podrían acceder al esquema. En un país con miles de muertes por cáncer de cuello uterino, se debe facilitar la inmunización.

🟢 Lima consolida su presencia en el circuito mundial de natación

La elección de Lima como sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de Natación Artística en el 2027 y el 2028 representa un reconocimiento a la infraestructura deportiva del país y fortalece su presencia en el circuito internacional. El Centro Acuático de la Videna recibirá a competidores de distintas partes del mundo, lo que permitirá dar mayor visibilidad a esta disciplina. Dar mantenimiento a estos escenarios y aprovechar esta oportunidad será clave para consolidar ese impulso.

🔴 Los incendios forestales agravan la emergencia ambiental en Cusco

A los incendios forestales registrados en semanas anteriores se suma ahora un nuevo siniestro de grandes proporciones en Cusco, que amenaza la cobertura vegetal en la ruta al Valle Sagrado y afecta a comunidades rurales. El fuego, propagado por fuertes vientos, ya dejó un bombero herido y evidencia la vulnerabilidad de estos territorios. La situación exige mayor prevención y vigilancia ante los cambios de temperatura asociados al fenómeno de El Niño.