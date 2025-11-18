En el Semáforo de este martes 18 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la antorcha de los Juegos Bolivarianos, que se disputarán en Ayacucho entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, está en el Perú desde el último domingo. Ahora recorrerá varias ciudades antes de llegar a la sede del certamen. El segundo tema: el acoso sexual laboral se ha reducido en el país en el último año (de 16% a 14%), pero todavía es bajo el porcentaje de personas que lo denuncian, según el informe “Data ELSA 2025, construyendo confianza, creando futuro”. Por último otra cifra alarmante: en las cárceles del país se han incautado 699 celulares solo desde julio de este año, según el Instituto Nacional Penitenciario.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 LA ANTORCHA BOLIVARIANA YA ESTÁ EN EL PERÚ

Como estaba previsto, el último domingo llegó al Perú la antorcha de los Juegos Bolivarianos, que se disputarán en Ayacucho del 22 de este mes hasta el 7 de diciembre. El encendido de la antorcha empezó el pasado 8 de este mes en Caracas (Venezuela), en la casa del libertador Simón Bolívar. Ya en nuestro país, la llama recorrerá varias ciudades. Ayer estuvo en Chiclayo, mientras que hoy debe llegar a Arequipa. Luego estará en Cusco, Machu Picchu, Lima, el Callao, Paracas y, por último, Ayacucho.

🔴 LAS CIFRAS DETRÁS DEL ACOSO SEXUAL LABORAL

El acoso sexual laboral se ha reducido en el Perú en el último año (de 16% a 14%), pero aún es bajo el porcentaje de personas que lo denuncian, de acuerdo con el informe “Data ELSA 2025, construyendo confianza, creando futuro”, que recoge una muestra de 35.000 trabajadores de 51 empresas formales y grandes en el Perú (con datos hasta el 31 de octubre pasado). Sin embargo, el estudio indica que solo el 13% de las víctimas de acoso sexual laboral lo denunció y continuó con la investigación.

🔴 CASI 700 CELULARES INCAUTADOS EN LOS PENALES DESDE JULIO

Entre julio y noviembre de este año, en las cárceles del país se han incautado 699 celulares en las requisas llevadas a cabo por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en ese período de tiempo ( 2.505, según los datos de la entidad). Además de los celulares, el INPE ha decomisado 1.058 accesorios de móviles, 4.092 litros de fermentados y 2.543 armas blancas. Asimismo, 282 internos fueron trasladados de una cárcel a otra desde julio de este año, ya que representaban una amenaza.