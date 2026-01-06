En el Semáforo de este martes 6 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: el Senamhi lanzó una muy útil aplicación en la que se consultar en tiempo real información climática, metereológica e hidrológica desde cualquier dispositivo móvil. El segundo tema: la fiscalía logró que se declare fundada una demanda sobre cuatro inmuebles vinculados con la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso por el Caso Artemio. Estos ahora pasarán a ser propiedad del Estado por el proceso de extinción de dominio para bienes relacionados con actividades criminales. El tercer tema: en el 2025, 13 gobiernos regionales dejaron de gastar más de S/1.200 millones de sus partidas presupuestales para proyectos de inversión, de acuerdo con informe de El Comercio.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Aplicación sobre la información climática

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía lanzó Senamhi Perú Móvil, su aplicación oficial en la que se consulta en tiempo real información climática, meteorológica e hidrológica desde cualquier dispositivo móvil. Aparte de mostrar el pronóstico del tiempo, la aplicación integra avisos hidrológicos sobre el ascenso o descenso de los ríos y alertas asociadas a posibles crecidas. También da información sobre riesgo agroclimático, diseñada para agricultores y productores.

🟢 Inmuebles ligados a Sendero Luminoso pasarán a propiedad del Estado

La Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima logró que se declare fundada una demanda sobre cuatro inmuebles que estaban relacionados con la cúpula de Sendero Luminoso por el Caso Artemio. Estos ahora pasarán a ser propiedad del Estado por el proceso de extinción de dominio para bienes ligados a actividades criminales. Los inmuebles, valorizados en poco más de S/2,8 millones, se encuentran en los distritos de San Martín de Porres y Ventanilla.

🔴 Regiones dejaron de gastar más de S/1.200 millones para inversión

En el 2025, 13 de los 25 gobiernos regionales dejaron de gastar más de S/1.200 millones de sus partidas presupuestales para proyectos de inversión (obras). El fin detrás de esto era intervenir las cifras y así presentar un alto nivel de ejecución, como detalla un informe de El Comercio. La gestión de La Libertad fue la que más dejó de gastar: alrededor de S/370 millones, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).