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La apuesta por una nueva economía

“‘La riqueza de las naciones’ fue un poderoso ariete contra el régimen de prohibiciones, monopolios y gravámenes que obstaculizaban el comercio”.

    Carlos Contreras Carranza
    Por

    Historiador y profesor de la PUCP

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    "El libro incluye varias referencias al Perú. La mayor parte, poco amables. Smith consideraba que la falta de arados, hierro y moneda de la civilización prehispánica era prueba de su rusticidad". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "El libro incluye varias referencias al Perú. La mayor parte, poco amables. Smith consideraba que la falta de arados, hierro y moneda de la civilización prehispánica era prueba de su rusticidad". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Este 2026 se cumplen 250 años de la aparición en Londres de uno de los libros más influyentes del orden mundial, tal como lo conocemos. Su autor fue el filósofo escocés Adam Smith y su título era algo largo, como se estilaba en dichos tiempos: “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”.

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