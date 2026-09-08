Deysi Castro gana la maratón de Medellín, la técnica waru waru y la empresa turística que opera de forma ilegal en el Cusco

En el Semáforo de este martes 8 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Deysi Castro Huamán ganó la maratón de Medellín, un excelente resultado que se suma a otros de atletas peruanos en los últimos tiempos. El segundo tema: en Puno se está recuperando la técnica de cultivo waru waru, desarrollada desde épocas muy antiguas por las comunidades aimaras del Altiplano. El tercer tema: la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy sigue cubriendo la ruta Hiram Bingham pese a que la Municipalidad de Urubamba anuló el contrato que tenía.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Deysi Castro gana la maratón de Medellín

Un nuevo logro para una atleta peruana: Deysi Castro Huamán ganó la maratón de Medellín. La fondista, parte del Programa de Apoyo al Deportista del IPD, completó la carrera en 2 horas, 38 minutos y 9 segundos. Es el segundo año seguido que una atleta peruana se lleva la carrera, ya que el año pasado Dina Velásquez fue la vencedora. Además, en los 21 kilómetros, la propia Velásquez y Zaida Ramos quedaron en segundo y tercer lugar. Mientras que en los 21 km masculinos, el ganador fue Jhonatan Molina.

🟢 Al rescate de la técnica waru waru

Waru waru es una técnica de cultivo desarrollada desde épocas muy antiguas por las comunidades aimaras del Altiplano, pero que en el siglo XX poco a poco fue abandonada, sobre todo por la falta de recursos y de mano de obra comunal debido a la migración hacia las ciudades. Sin embargo, desde el año pasado cuatro comunidades del distrito de Acora, en Puno, han recuperado esta técnica desarrollada sobre lagunas, donde cultivan papas nativas o quinua, gracias al apoyo de Cultivating Resilience.

🔴 La empresa turística que opera ilegalmente en Cusco

La ruta Hiram Bingham es fundamental para llegar desde Aguas Calientes hasta Machu Picchu; pero problemas de transporte en esa vía están poniendo en riesgo a las personas que quieren llegar a la ciudadela inca. Según un informe de El Comercio, la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy sigue cubriendo esa ruta pese a que la Municipalidad de Urubamba anuló el contrato de S/19,4 millones que tenía. Es decir, está operando de forma ilegal.