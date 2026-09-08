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Deysi Castro gana la maratón de Medellín, la técnica waru waru y la empresa turística que opera de forma ilegal en el Cusco

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 8 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Deysi Castro Huamán conquistó los 42,195 kilómetros de la maratón de Medellín con un tiempo de 2 horas, 38 minutos y 9 segundos.
    Deysi Castro Huamán conquistó los 42,195 kilómetros de la maratón de Medellín con un tiempo de 2 horas, 38 minutos y 9 segundos.

    En el Semáforo de este martes 8 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Deysi Castro Huamán ganó la maratón de Medellín, un excelente resultado que se suma a otros de atletas peruanos en los últimos tiempos. El segundo tema: en Puno se está recuperando la técnica de cultivo waru waru, desarrollada desde épocas muy antiguas por las comunidades aimaras del Altiplano. El tercer tema: la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy sigue cubriendo la ruta Hiram Bingham pese a que la Municipalidad de Urubamba anuló el contrato que tenía.

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