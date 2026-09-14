La Audiencia Universitaria con senadores, la plataforma de oportunidades educativas y la entidad de la PCM de gran presupuesto y pésimos resultados

En el Semáforo de este lunes 14 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. La primera: en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se realizó la última Audiencia Universitaria de El Comercio, en la que cuatro senadores contestaron las preguntas de los estudiantes. El segundo tema: Migajeando Oportunidades es una plataforma creada por un joven estudiante de 22 años que busca ordenar información educativa, particularmente sobre becas. Por último: el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión es una entidad técnica adscrita a la PCM que fue creada en el 2023 y maneja un gran presupuesto, pero cuyos resultados son pésimos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Los senadores respondieron preguntas de los universitarios

La semana pasada, se realizó una nueva Audiencia Universitaria de El Comercio, con el apoyo técnico de IDEA Internacional. Esta vez, la Pontificia Universidad Católica del Perú fue sede del evento y cuatro senadores contestaron preguntas de los estudiantes, como si consideran necesaria una reforma integral de la PNP. Participaron Jacques Rodrich (Fuerza Popular), Jaime Delgado (Ahora Nación), Francisco Calisto (Renovación Popular) y Susana Matute (Partido del Buen Gobierno).

🟢 Una plataforma de oportunidades educativas

Migajeando Oportunidades es una plataforma que busca ordenar información educativa. Fue creada por Raúl Jáuregui Penny, estudiante peruano de 22 años de Ingeniería Ambiental. Actualmente, reúne más de 500 oportunidades y permite filtrarlas según área de estudio, edad y tipo de convocatoria. En esta, se puede encontrar información sobre becas de pregrado y posgrado, intercambios, pasantías o voluntariados. El proyecto ya superó los 60.000 usuarios activos en Latinoamérica.

🔴 La entidad de la PCM de presupuesto millonario y pésimos resultados

El Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión es una entidad técnica adscrita a la PCM y que desde el 2023, cuando fue creada en el gobierno de Dina Boluarte, ha administrado más de S/34 millones. Su fin es apoyar a distintas entidades del Estado para sacar adelante sus proyectos. Sin embargo, sus resultados son más que pobres desde que se creó: solo un proyecto asesorado en todo el país (un colegio en Ayacucho cuya obra aún no se ejecuta), como El Comercio reveló.