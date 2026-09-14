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La Audiencia Universitaria con senadores, la plataforma de oportunidades educativas y la entidad de la PCM de gran presupuesto y pésimos resultados

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 14 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    La Audiencia Universitaria realizada en la PUCP. Foto: El Comercio
    La Audiencia Universitaria realizada en la PUCP. Foto: El Comercio

    En el Semáforo de este lunes 14 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. La primera: en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se realizó la última Audiencia Universitaria de El Comercio, en la que cuatro senadores contestaron las preguntas de los estudiantes. El segundo tema: Migajeando Oportunidades es una plataforma creada por un joven estudiante de 22 años que busca ordenar información educativa, particularmente sobre becas. Por último: el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión es una entidad técnica adscrita a la PCM que fue creada en el 2023 y maneja un gran presupuesto, pero cuyos resultados son pésimos.