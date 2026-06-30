La banda del Conadis, Ignacio Buse gana en Wimbledon y los policías que pasaron al retiro por faltas muy graves

En el Semáforo de este martes 30 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. La primera: en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) hay una banda musical con talentosos jóvenes y adultos. Este grupo se inició en un pequeño taller, pero ahora dan conciertos en los que interpretan distintos géneros. El segundo tema: Ignacio Buse empezó su participación en Wimbledon con un triunfo sobre el estadounidense Emilio Nava, la que ha sido su primera victoria en un Grand Slam. Por último. Por último: en el 2025, 1.193 efectivos fueron separados de la Policía Nacional del Perú por haber cometido faltas muy graves, como informó El Comercio.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Al ritmo de la banda del Conadis

En el Conadis hay 20 talentosos jóvenes y adultos con síndrome de Down, autismo o alguna discapacidad intelectual que muestran su talento a través de una banda musical. La semana pasada ya deleitaron a los asistentes al teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional en “Al ritmo de la inclusión”, un concierto en el que interpretaron temas de cumbia, rock y folclor peruano. La banda se inició como un pequeño taller, pero ahora es un espacio en el que los integrantes potencian sus habilidades.

🟢 Ignacio Buse avanza a la segunda ronda de Wimbledon

El tenista peruano Ignacio Buse, número 34 del ránking ATP, comenzó su participación en el cuadro principal del Abierto de Wimbledon con un contundente triunfo sobre el estadounidense Emilio Nava ( 86 del ránking). Nacho se llevó la victoria en cuatro sets. Así, logró su primer triunfo en uno de los cuatros torneos grandes del tenis. En la segunda ronda enfrentará a otro estadounidense: Jenson Brooksby ( 81 del mundo), partido que se jugará mañana (hora aún por definir). A seguir con los buenos resultados.

🔴 Más de 1.000 policías pasaron al retiro por faltas muy graves

Durante el 2025, 1.193 efectivos fueron separados de la Policía Nacional del Perú por haber cometido faltas muy graves, las infracciones más severas del régimen disciplinario de la institución (en 445 casos fue por faltar más de 5 días calendario a su unidad sin una causa justificada). Si esa cifra ya es preocupante, lo es más aún que representa el 23% del total de los pases al retiro en la PNP el año pasado. Es decir, uno de cada cinco policías fue dado de baja por esa razón.