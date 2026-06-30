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La banda del Conadis, Ignacio Buse gana en Wimbledon y los policías que pasaron al retiro por faltas muy graves

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 30 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Los talentosos jóvenes y adultos de la banda del Conadis. Foto: Fernando Sangama / GEC
    Los talentosos jóvenes y adultos de la banda del Conadis. Foto: Fernando Sangama / GEC
    / Fernando Sangama

    En el Semáforo de este martes 30 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. La primera: en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) hay una banda musical con talentosos jóvenes y adultos. Este grupo se inició en un pequeño taller, pero ahora dan conciertos en los que interpretan distintos géneros. El segundo tema: Ignacio Buse empezó su participación en Wimbledon con un triunfo sobre el estadounidense Emilio Nava, la que ha sido su primera victoria en un Grand Slam. Por último. Por último: en el 2025, 1.193 efectivos fueron separados de la Policía Nacional del Perú por haber cometido faltas muy graves, como informó El Comercio.