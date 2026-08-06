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La campeona olímpica en el Perú, una oportunidad para ayudar, y otra tragedia en el Huascarán

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 6 de agosto.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Simone Biles visitó Cusco tras su llegada al Perú. (Foto: Panam Sports)
    Simone Biles visitó Cusco tras su llegada al Perú. (Foto: Panam Sports)

    En el Semáforo de este jueves 6 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: la visita de Simone Biles al Cusco como parte de las actividades de promoción de los Juegos Panamericanos Lima 2027. Segundo: inició la colecta de la Liga Contra el Cáncer. Finalmente: un nuevo accidente en el Huascarán deja a un turista sin vida.

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