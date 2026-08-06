La campeona olímpica en el Perú, una oportunidad para ayudar, y otra tragedia en el Huascarán

En el Semáforo de este jueves 6 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: la visita de Simone Biles al Cusco como parte de las actividades de promoción de los Juegos Panamericanos Lima 2027. Segundo: inició la colecta de la Liga Contra el Cáncer. Finalmente: un nuevo accidente en el Huascarán deja a un turista sin vida.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LA CAMPEONA OLÍMPICA EN EL PERÚ

La gimnasta estadounidense Simone Biles llegó al Cusco como parte de las actividades de promoción de los Juegos Panamericanos Lima 2027. En su primer día, visitó el centro histórico y expresó su entusiasmo por conocer la cultura peruana, disfrutar de la gastronomía y recorrer los principales atractivos de la ciudad. La múltiple campeona olímpica destacó que busca vivir la experiencia como una turista más y valoró la riqueza histórica del Cusco antes de continuar con su agenda oficial en el país.

🟢UNA OPORTUNIDAD PARA AYUDAR

La Liga contra el Cáncer lanzó la Colecta 2026 con el objetivo de recaudar fondos para ampliar los despistajes gratuitos en comunidades vulnerables del país. La campaña busca enfrentar el diagnóstico tardío del cáncer, enfermedad que registra alrededor de 80 mil nuevos casos al año en el Perú. Las jornadas centrales de recaudación serán el 20 y 21 de agosto en Lima, y las donaciones podrán realizarse de manera segura mediante Yape, Plin y otros canales oficiales.

🔴OTRA TRAGEDIA EN EL HUASCARÁN

Un turista chileno falleció y otro sobrevivió al sufrir un accidente mientras escalaban el nevado Huascarán, en Áncash. Según información preliminar, la víctima cayó durante el descenso, mientras que su compañero logró llegar por sus propios medios hasta una zona segura para pedir ayuda. La Policía de Alta Montaña y socorristas de Socorro Andino iniciaron las labores para recuperar el cuerpo e investigar las causas del accidente, ocurrido en medio de la preocupación por la seguridad en la montaña.