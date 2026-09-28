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La canción de la visita del Papa, el material para las elecciones del 4 de octubre y el oro ilegal que sale de los ríos de Loreto

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 28 de setiembre.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    El papa León XIV visitará el Perú en noviembre de este año. Foto: EFE
    El papa León XIV visitará el Perú en noviembre de este año. Foto: EFE

    En el Semáforo de este lunes 28 de setiembre, conoce la postura de El Comercio en los siguientes temas. El primero: la canción oficial de la visita del papa León XIV al Perú se llama “León, hermano del camino”, compuesta por Jaime Montoya Ayala, quien relató a este Diario que al Sumo Pontífice le pareció muy linda. El segundo tema: la ONPE ya concluyó la distribución del material electoral hacia las 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de las regiones del país por los preparativos para los comicios del domingo 4 de octubre. Falta que se coordine adecuadamente su llegada a los locales de votación. Por último: preocupa demasiado las toneladas de oro ilegal que se sacan de los ríos de Loreto.

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