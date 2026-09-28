La canción de la visita del Papa, el material para las elecciones del 4 de octubre y el oro ilegal que sale de los ríos de Loreto

En el Semáforo de este lunes 28 de setiembre, conoce la postura de El Comercio en los siguientes temas. El primero: la canción oficial de la visita del papa León XIV al Perú se llama “León, hermano del camino”, compuesta por Jaime Montoya Ayala, quien relató a este Diario que al Sumo Pontífice le pareció muy linda. El segundo tema: la ONPE ya concluyó la distribución del material electoral hacia las 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de las regiones del país por los preparativos para los comicios del domingo 4 de octubre. Falta que se coordine adecuadamente su llegada a los locales de votación. Por último: preocupa demasiado las toneladas de oro ilegal que se sacan de los ríos de Loreto.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 La canción oficial de la visita del Papa al Perú

“León, hermano del camino” es la canción oficial de la visita del Papa al Perú, la cual se realizará entre el 11 y 16 de noviembre. El tema fue compuesto por Jaime Montoya Ayala, quien contó a El Comercio que al Sumo Pontífice le pareció una “muy linda canción”. Esta obtuvo el primer lugar en un concurso nacional que tuvo 384 propuestas, diez finalistas y una gala en el Teatro Municipal de Lima. Según su autor, se inspiró en las comunidades donde Robert Prevost hizo su labor pastoral en el Perú.

🟡 El material para las elecciones del 4 de octubre

La ONPE informó que el último sábado concluyó la distribución del material electoral hacia las 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de las regiones del país, como parte de los preparativos para los comicios municipales y regionales del domingo 4 de octubre. Así, las ODPE iniciarán el traslado de los materiales a los locales de votación. Sin embargo, es crucial que haya un reparto ordenado y a tiempo para que no se repita el caos de la primera vuelta de las elecciones generales.

🔴 Todo el oro ilegal que sale de los ríos de Loreto

Loreto es una región de la Amazonía peruana donde la minería ilegal del oro aluvial ha crecido peligrosamente los últimos años. Se estima que 350 dragas operan en los 13 ríos amazónicos, según cálculos de autoridades y mediciones de organismos no gubernamentales. En total, estas dragas producirían no menos de dos toneladas y media de oro ilegal al año, que en el mercado internacional superarían los S/1.000 millones. Es urgente desarrollar una estrategia efectiva contra este gran problema.