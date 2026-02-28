El Comercio
La carga silenciosa de quienes sanan a otros

“Como futuros médicos, debemos reconocer que cuidar nuestro bienestar es tan importante como cuidar el de nuestros pacientes”.

    Shalom Aperrigue-Lira
    Por

    Estudiante de Medicina en la UNSA

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "No estamos solos y es momento de priorizar nuestra salud mental". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    El suicidio entre los profesionales de la salud es una emergencia que se debe discutir abiertamente. A escala nacional, enfrentamos un sistema fragmentado, una cobertura insuficiente y desigualdades en el acceso a la salud. Dicha realidad impone una enorme carga emocional sobre estudiantes, médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud, que puede conducir al colapso y desencadenar pérdidas humanas.

