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La cédula también vota

“Cuando el elector enfrente este papelógrafo, sentirá ansiedad, confusión y molestia. Naturalmente, optará por simplificarse lo más posible”.

    Federico Salazar
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    Periodista

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    "La cédula misma tendrá su impacto y quizá nos ayude a encontrar una sorpresa. Hasta ahora, nada se ve en el horizonte". Composición y foto: El Comercio
    "La cédula misma tendrá su impacto y quizá nos ayude a encontrar una sorpresa. Hasta ahora, nada se ve en el horizonte". Composición y foto: El Comercio

    El voto del 12 de abril será fragmentado. Sin embargo, el próximo presidente tendría mayor respaldo en el Congreso que PPK en el 2016. Ojalá eso signifique mayor estabilidad.

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