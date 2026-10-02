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Un llamado de atención

La censura a Astudillo cayó y es una buena noticia, pero el ministro y el gobierno están obligados a demostrar resultados concretos y urgentes.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    El ministro del Interior, César Astudillo, seguirá en el cargo sin problemas.
    El ministro del Interior, César Astudillo, seguirá en el cargo sin problemas.
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    La caída de la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, es una buena noticia. No porque su gestión merezca aplausos, sino porque la iniciativa nunca fue otra cosa que un intento de Juntos por el Perú por desestabilizar al gobierno a apenas dos meses de asumir el poder. Juntos por el Perú reunió la mayoría de las firmas iniciales, pero al final perdió el empuje: la moción quedó en 32 firmas, una por debajo del mínimo de 33, y se hundió sin llegar siquiera al debate ni a la votación. Está bien que otras bancadas le hayan dado la espalda.

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