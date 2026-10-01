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La ciberseguridad de los activos críticos nacionales: una agenda pendiente para el Perú

“La creación de una autoridad nacional digital debe venir acompañada de fortalecimiento institucional, protección de datos y una política nacional de ciberseguridad”.

    Erick Iriarte
    Por

    Abogado especialista en derecho digital

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La transformación digital ha modificado la naturaleza de aquello que un Estado debe proteger. Electricidad, agua, telecomunicaciones, transporte, banca, salud, sistemas electorales y servicios públicos dependen cada vez más de redes y sistemas digitales. Por ello, una interrupción tecnológica puede convertirse en una crisis económica, social o de seguridad nacional.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.