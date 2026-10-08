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La ciencia no dice que la altura vuelva “obtuso” el pensamiento

“Convertir una asociación preliminar en un veredicto sobre millones de peruanos es usar el nombre de la ciencia sin haber pasado de la primera línea”.

    Victor Román/Sci2Press
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    Ilustración: Difusión
    Ilustración: Difusión

    Recientemente el Sr. Rafael Santos citó en redes un estudio de 2025 para intentar justificar su afirmación de que quienes viven en los Andes rinden peor cognitivamente. La fuente sí existe; apareció en High Altitude Medicine & Biology, el problema es que el tuit y el artículo cuentan historias bastante distintas.

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