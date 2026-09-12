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La ciencia peruana creció, pero su presupuesto se quedó atrás

“La pregunta que se desprende casi sola es cómo un ecosistema científico que casi se quintuplicó puede sostenerse con un financiamiento que no ha crecido”.

    Victor Román/Sci2Press
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    Resumen

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    Ilustración: Difusión
    Ilustración: Difusión

    La ciencia peruana ha cambiado de tamaño en menos de una década sin que casi nadie lo note fuera del gremio. Hace ocho años el país tenía poco más de tres mil investigadores registrados formalmente; hoy son catorce mil. Las publicaciones científicas nacionales, que antes apenas llegaban a los 3.600 títulos al año, hoy superan los 11.000. Es, en cualquier métrica razonable, un crecimiento notable, el tipo de cifra que en otro país serviría de argumento para pedir más presupuesto.

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