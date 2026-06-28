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La comunicación corporativa en las organizaciones contemporáneas

“La comunicación estratégica no debe entenderse como una actividad accesoria, sino como una función inherente a la gestión”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Freepik)
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    La comunicación estratégica organizacional ha dejado de ser una función complementaria para convertirse en un elemento esencial dentro de las empresas e instituciones. En la actualidad, contribuye al fortalecimiento de la reputación institucional, la integración interna, la confianza de los públicos y la capacidad de respuesta frente a escenarios marcados por la desinformación. En este contexto, diversos casos recientes de crisis reputacionales y procesos de transformación deficientemente gestionados demuestran que descuidar la comunicación puede generar consecuencias de gran impacto.

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