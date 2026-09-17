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La construcción, comercio y servicios frente a El Niño, una captura clave en el Caso Jenss Lara y las invasiones en la Huacachina

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 17 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Las invasiones a las dunas de la Huacachina son constantes. (Foto: Prensa Directa Ica/Facebook)
    Las invasiones a las dunas de la Huacachina son constantes. (Foto: Prensa Directa Ica/Facebook)

    En el Semáforo de este jueves 17 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la construcción, el comercio y los servicios ayudarían a mantener el dinamismo de la economía nacional durante la segunda parte del 2026 ante la caída que tendrían la agricultura, la pesca y la manufactura por los eventos del fenómeno de El Niño. El segundo tema: tras un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional se capturó a Joyce Bereche Maco, dueño de la camioneta que se utilizó en el secuestro de Jenss Lara en Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas. Por último: muy preocupantes son las informaciones sobre las invasiones en la zona de la laguna Huacachina, en Ica.