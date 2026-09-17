La construcción, comercio y servicios frente a El Niño, una captura clave en el Caso Jenss Lara y las invasiones en la Huacachina

En el Semáforo de este jueves 17 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la construcción, el comercio y los servicios ayudarían a mantener el dinamismo de la economía nacional durante la segunda parte del 2026 ante la caída que tendrían la agricultura, la pesca y la manufactura por los eventos del fenómeno de El Niño. El segundo tema: tras un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional se capturó a Joyce Bereche Maco, dueño de la camioneta que se utilizó en el secuestro de Jenss Lara en Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas. Por último: muy preocupantes son las informaciones sobre las invasiones en la zona de la laguna Huacachina, en Ica.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 La construcción, comercio y servicios frente a El Niño

El fenómeno de El Niño viene afectando distintas zonas del país y a sectores claves de la economía peruana como la agricultura, la pesca o la manufactura. Sin embargo, en contraparte, sectores como la construcción, el comercio y los servicios ayudarían a mantener el dinamismo de la economía nacional en el segundo semestre del presente año, como estiman Macroconsult y el Instituto Peruano de Economía. La proyección es que la economía peruana crezca entre 3,3% y 3,4% al cierre del 2026.

🟢 La captura del dueño de la camioneta del secuestro de Jenss Lara

Un avance en el mediático caso de Jenss Lara –y el asesinato de las cuatro personas que lo acompañan cuando fue secuestrado en Trujillo– ha sido la captura de Joyce Bereche Maco, dueño de la camioneta que los atacantes usaron el día del crimen. Un equipo especial de inteligencia de la PNP lo ubicó en Yurimaguas (Loreto) tras un trabajo de seguimiento. A Bereche, el Ministerio Público le atribuye el rol de operador logístico dentro de la organización criminal Los Pulpos.

🔴 Invasiones en la Huacachina de Ica

La laguna Huacachina, uno de los grandes atractivos turísticos de Ica, así como su área de conservación regional, están siendo amenazadas por las invasiones, las cuales se dan sin que las autoridades tomen acciones concretas para detenerlas. Las invasiones no son el único problema. La regidora Leydy Loayza indicó a El Comercio que alrededor de la laguna hay construcciones ilegales y que inmobiliarias están aplanando las dunas para vender lotes. Urgen medidas concretas para resolver el problema.