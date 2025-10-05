En el Semáforo de este domingo 5 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, ya comenzó la segunda edición de la Copa Estrellas Yape, torneo que está enfocado en la categoría sub 12 del fútbol femenino. El torneo se realiza hasta el 12 de este mes en Arequipa. El segundo tema es sobre la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso): la Municipalidad de Santiago de Surco ya empezó con la recuperación del espacio público que la parlamentaria invadió en un parque del distrito. El tercer tema: la cancha pública de golf de San Bartolo sigue como un proyecto sin luz verde en su totalidad pese a que tiene más de una década funcionando. El problema principal es la falta de agua, que ha provocado que partes del campo estén secas, sin césped.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢SE INICIÓ LA COPA ESTRELLAS YAPE DE FÚTBOL FEMENINO

Las promesas del fútbol femenino Sub 12 se han vuelto a reunir en la Copa Estrellas Yape, cuya segunda edición arrancó ayer en el Country Club Tiabaya de Arequipa. Este torneo busca darle protagonismo a las futbolistas de las regiones. El campeonato, en el que participan ocho equipos, consta de cuatro fechas, que se disputan los sábados y domingos (la última es el 12 de este mes). En la primera edición de la Copa, realizada en Lima, EFB Girls campeonó tras ganarle 2-1 a la Escuela Roma en la final.

🟢RECUPERACIÓN DE ESPACIO QUE LA CONGRESISTA MARÍA ACUÑA INVADIÓ

La Municipalidad de Santiago de Surco empezó con la recuperación del espacio público que la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) invadió en un parque del distrito, que está ubicado en la urbanización Los Álamos de Monterrico. De acuerdo con el municipio, la vivienda de la parlamentaria de APP aún ocupa 66,72 m2 de forma indebida. La propiedad está a nombre de la inmobiliaria Los Alizos E.I.R.L., firma fundada en el 2015 y en la que María Acuña es titular.

🔴 LOS PROBLEMAS DE AGUA DE LA CANCHA PÚBLICA DE GOLF DE SAN BARTOLO

Tras más de una década, la cancha pública de golf de San Bartolo sigue como un proyecto sin luz verde en su totalidad, sobre todo por los problemas de agua. Por eso muchas zonas del campo no tienen césped. Antes de la pandemia, había dos plantas de tratamiento en el distrito que llevaron agua a la cancha, pero cerraron para hacer una gran planta en Santa María. En la actualidad, hay 55 jóvenes de San Bartolo, Punta Negra y Chorrillos que participan del programa de masificación del golf en el Perú.