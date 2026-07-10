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La Costa Verde: donde prevenir no da votos, pero salva vidas

“Los fenómenos naturales son inevitables. Las tragedias humanas, muchas veces, no lo son. La diferencia entre ambas suele estar en la calidad de las decisiones que se toman antes de que ocurra la emergencia”.

    Carlomagno Chacón
    Por

    Abogado y político

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Poner más puestos de comida y tiendas en cualquiera de los tres únicos distritos que tienen playas aptas en la Costa Verde es un enorme despropósito". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Poner más puestos de comida y tiendas en cualquiera de los tres únicos distritos que tienen playas aptas en la Costa Verde es un enorme despropósito". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    El reciente desastre natural ocurrido en Venezuela, con sus lamentables consecuencias, vuelve a poner en agenda una realidad que el Perú no puede seguir ignorando: la prevención continúa siendo la gran ausente de nuestras políticas públicas. Lima ha crecido durante décadas de manera desordenada. La autoconstrucción, la expansión urbana sin planificación y la escasa inversión en gestión del riesgo han incrementado la vulnerabilidad de millones de personas frente a sismos, deslizamientos e inundaciones. Lo más preocupante es que conocemos los riesgos, pero seguimos actuando como si las tragedias siempre les ocurrieran a otros. Nuestra capital tiene un privilegio que pocas ciudades del mundo poseen: vivir frente al océano Pacífico.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.