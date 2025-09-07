En el Semáforo de este domingo 7 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. En primer lugar, Perumin 37, el evento minero que se llevará a cabo en Arequipa en unos días, incluirá en su agenda dos grandes problemas del país: la criminalidad organizada y la tramitología. El segundo tema es una revelación de la Unidad de Investigación de este Diario: Marco Palacios Meza, exsocio del ministro Juan José Santiváñez e implicado en una indagación fiscal, registra por lo menos 20 ingresos al Ministerio del Interior durante la época en la que el ahora titular de Justicia y Derechos Humanos era viceministro y ministro del Interior. Por último, la identidad de agentes policiales que realizan labores de inteligencia ha quedado al descubierto por la filtración de documentos de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢 LA CRIMINALIDAD Y LA TRAMITOLOG EN LA AGENDA DE PERUMIN 37

La edición 37 de Perumin –que se realizará del 22 al 26 de setiembre en Arequipa– incluirá en su agenda temas que van más allá de la minería, como la criminalidad organizada y la tramitología. Estos temas, que afectan al país en general, se expondrán en la Cumbre Minera, el foro más mediático del encuentro. Por ejemplo, en los últimos meses se ha evidenciado cómo las redes criminales de la minería ilegal del oro operan en zonas como Pataz (La Libertad).

🔴 LOS INGRESOS DEL EXSOCIO DE SANTIVÁÑEZ AL MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuando estuvo en el sector Interior como ministro y viceministro, Juan José Santiváñez tuvo varios encuentros en la sede de la cartera con su exsocio, el abogado Marco Palacios Meza, a quien la fiscalía considera “operador” de una supuesta red criminal que involucra al ahora titular de Justicia. Palacios registra 20 ingresos al Mininter desde abril del 2024 (cuando Santiváñez asumió como viceministro) hasta este año, como reveló la Unidad de Investigación de El Comercio.

🔴 FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA PNP

La identidad de agentes policiales que realizan labores de inteligencia y contrainteligencia ha quedado al descubierto debido a una masiva filtración de documentos de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP. La información se difundió en un canal de la red social Telegram. Según se ha conocido, el hackeo fue realizado por SadClown e Inkarrot, integrantes del grupo Deface Perú. La Dirección de Ciberdelincuencia de la PNP ya inició las investigaciones por el caso.