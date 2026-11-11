La cultura de la criollada

Que los tenientes alcaldes reelegidos no sean proclamados alcaldes es un buen baldazo de agua helada que nos despertó de una pesada modorra frente a la ley, modorra que corrompe nuestra cultura. Que así lo establece la Constitución se supo desde el principio, particularmente cuando el candidato de Renovación Popular a la alcaldía de Lima renunció “por razones personales”.

Votar de acuerdo con la propia conciencia, lo que incluye respetar la ley, implica asumir las consecuencias de esa elección. Por eso, quienes reclaman que, de haber sabido que esos candidatos no serían proclamados alcaldes, hubieran votado distinto, apelan a la misma finta del protagonista de esta situación: eludir la responsabilidad personal.

Por todos los medios y en todos los volúmenes, se dijo y se repitió hasta el cansancio que no podían asumir el cargo, porque la Constitución prohíbe la reelección.

La reflexión que conviene ahora es por qué tanta gente votó pensando en alguien cuya reelección era inconstitucional, por qué apostaron por algo que está fuera de la ley. Ocurrencias como esta contaminan la cultura cívica, del orden y el respeto a la ley, que el Perú necesita con urgencia; y, al mismo tiempo, alimentan esa corriente de la criollada sacavueltera, del vivo que hace lo que le da la gana porque siempre encuentra el resquicio para salirse con la suya. Bueno, casi siempre.

Es cierto que hubiera sido mejor que el Jurado Nacional de Elecciones dijera, desde el principio, que los más de 100 candidatos que habían urdido el mismo plan para ser reelegidos no serían proclamados. Pero también es verdad que no deberíamos necesitar que nos recuerden qué manda la ley, más aún la ley de leyes, para cumplirla. La culpa de haber votado contra la Constitución es de cada elector que lo hizo. Por otro cauce debe correr la responsabilidad de los candidatos y los otros actores que alentaron esta infracción.

Lo ocurrido puede servir de ejemplo para erradicar de nuestra cultura cívica la idea de que la ley solo es para los enemigos. La ley la debo cumplir yo, cada uno, siempre.