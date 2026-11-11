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La cultura de la criollada

“Por qué tanta gente votó pensando en alguien cuya reelección era inconstitucional, por qué apostaron por algo que está fuera de la ley”.

    Rossana Echeandía
    Por

    es Directora de la Carrera de Comunicación y Periodismo de la UPC

    recheandia@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Rafael López Aliaga no recibirá las credenciales de alcalde de Lima. (Foto: GEC/@photo.gec)
    Rafael López Aliaga no recibirá las credenciales de alcalde de Lima. (Foto: GEC/@photo.gec)

    Que los tenientes alcaldes reelegidos no sean proclamados alcaldes es un buen baldazo de agua helada que nos despertó de una pesada modorra frente a la ley, modorra que corrompe nuestra cultura. Que así lo establece la Constitución se supo desde el principio, particularmente cuando el candidato de Renovación Popular a la alcaldía de Lima renunció “por razones personales”.

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