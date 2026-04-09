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La democracia del ‘superchat’

“En estos últimos días de campaña, el comportamiento de los electores no solo se reflejará en las urnas, sino previamente en una serie de acciones digitales”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    "Hoy, plataformas como YouTube permiten a los creadores recibir aportes a través del ‘superchat’, donde los usuarios pagan para destacar sus mensajes en transmisiones en vivo". Ilustración: El Comercio
    "Hoy, plataformas como YouTube permiten a los creadores recibir aportes a través del ‘superchat’, donde los usuarios pagan para destacar sus mensajes en transmisiones en vivo". Ilustración: El Comercio

    A cuatro días de las elecciones generales, el tablero electoral también se mueve en YouTube vía esas colaboraciones económicas llamadas ‘superchat’. En este último tramo, el voto se decide, aunque también se microfinancia, y esa acción empieza a decir algo relevante sobre la ciudadanía.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.