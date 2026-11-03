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La deriva socialista de Trump

“Uno de los problemas con el corporativismo de Estado es que las decisiones de las empresas se empiezan a hacer con criterios políticos y no económicos”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Ya sabemos que el presidente Trump no cree en el libre comercio y es partidario de los programas masivos del Estado benefactor que están disparando el gasto público en Estados Unidos. Eso no lo distingue de otros políticos estadounidenses, ya sean del pasado o presente.

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