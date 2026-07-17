El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

La “despolarización” según Nieto

“Una auténtica reconciliación debe pasar, quizá, por saber discrepar con altura, por no cancelar al que piensa distinto, y por entender que un país merece memoria”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El país está polarizado. ¿Quién lo despolarizará? Aquel que lo despolarice, un gran despolarizador será... Escuchar el último martes a Jorge Nieto tras la reunión que sostuvo con Keiko Fujimori me recordó a aquellos trabalenguas que alguna vez aprendimos de niños y que tantas risas nos causaron al pronunciarlos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.