El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

La destrucción como método político

“Francia, lejos de ser un estandarte de ‘neoliberalismo’, se ha convertido en la meca del estado de bienestar socialista. Les da a los franceses todo lo que la izquierda siempre reclama”.

    Adriana Tudela
    Por

    Abogada y excongresista

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Un manifestante devuelve una granada de gas lacrimógeno durante una protesta en Francia en favor del poder adquisitivo, la protección de los servicios públicos y la justicia fiscal y social, el 24 de octubre de 2026. (Foto de ROMÖ BOETZLE / AFP).
    Un manifestante devuelve una granada de gas lacrimógeno durante una protesta en Francia en favor del poder adquisitivo, la protección de los servicios públicos y la justicia fiscal y social, el 24 de octubre de 2026. (Foto de ROMÖ BOETZLE / AFP).
    / ROMEO BOETZLE

    Las últimas semanas, incendiarias protestas han sacudido París y otras ciudades de Francia, dejando a su paso monumentos históricos vandalizados, comercios saqueados y espacios públicos destruidos con una violencia indiscriminada.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?