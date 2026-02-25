El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La “Doctrina Donroe” y la prueba institucional del Perú

“La soberanía no es un discurso. Es la capacidad del Estado de sostener decisiones estratégicas con reglas claras y continuidad institucional”.

    Gabriela Vásquez Madueño
    Por

    Economista y profesora de la Universidad del Pacífico.

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El término, acuñado en enero por medios estadounidenses, combina “Donald” y “Monroe”. Hace referencia a una reinterpretación contemporánea de la histórica Doctrina Monroe". (EFE/EPA/WILL OLIVER)
    "El término, acuñado en enero por medios estadounidenses, combina “Donald” y “Monroe”. Hace referencia a una reinterpretación contemporánea de la histórica Doctrina Monroe". (EFE/EPA/WILL OLIVER)
    / WILL OLIVER

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.