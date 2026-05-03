CADE Universitario, investigación fiscal por peruanos en Rusia y el proyecto para que conductores ebrios recuperen licencias

En el Semáforo de este domingo 3 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero: en los próximos días se realizará la edición 31 de CADE Universitario, evento en el que participarán 750 jóvenes líderes de distintas universidades públicas, privadas e institutos de todas las regiones del país. Segundo tema: la fiscalía inició investigaciones preliminares ante las denuncias de familiares de ciudadanos peruanos que habrían sido captados con falsas ofertas de trabajo en Rusia, y que terminaron en acciones relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania. Por último: un cuestionado proyecto de ley de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso plantea que los conductores sancionados por manejar ebrios puedan recuperar sus licencias.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 La edición 31 de CADE Universitario

Esta semana se realizará la edición 31 de CADE Universitario, en el que se reunirán 750 jóvenes líderes de diferentes universidades públicas, privadas e institutos de todas las regiones del país. En el evento, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 en la Escuela Militar Coronel Francisco Bolognesi (Chorrillos), los estudiantes reflexionarán sobre la realidad nacional, sobre todo con la segunda vuelta en contexto. Espacios como CADE Universitario son necesarios para que los jóvenes compartan y expresen sus ideas.

🟢 Investigación fiscal sobre peruanos captados para ir a Rusia

El Ministerio Público empezó investigaciones preliminares ante las denuncias de familiares de ciudadanos peruanos que habrían sido captados con falsas ofertas de trabajo en Rusia, y que fueron obligados a participar en acciones ligadas a la guerra con Ucrania. La indagación será a través de las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas de Lima y Lima norte. Como se informó, las víctimas fueron convencidas con promesas de empleo y buenas remuneraciones.

🔴 Proyecto plantea que conductores ebrios recuperen sus licencias

Un nuevo proyecto del Congreso cuestionado. Ahora se trata de una iniciativa de la Comisión de Transportes y Comunicaciones que permitiría que los conductores sancionados por manejar ebrios puedan recuperar sus licencias y, así, volver al volante. La propuesta, elaborada por el parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi (ahora en Podemos), ya fue aprobada en el grupo legislativo. Especialistas consultados por El Comercio consideran que el proyecto no tiene sentido.