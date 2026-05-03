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CADE Universitario, investigación fiscal por peruanos en Rusia y el proyecto para que conductores ebrios recuperen licencias

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 3 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Una imagen de un evento del CADE Universitario del 2025 que también se realizó en Chorrillos.
    Una imagen de un evento del CADE Universitario del 2025 que también se realizó en Chorrillos.
    / JESUS SAUCEDO / EL COMERCIO

    En el Semáforo de este domingo 3 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero: en los próximos días se realizará la edición 31 de CADE Universitario, evento en el que participarán 750 jóvenes líderes de distintas universidades públicas, privadas e institutos de todas las regiones del país. Segundo tema: la fiscalía inició investigaciones preliminares ante las denuncias de familiares de ciudadanos peruanos que habrían sido captados con falsas ofertas de trabajo en Rusia, y que terminaron en acciones relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania. Por último: un cuestionado proyecto de ley de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso plantea que los conductores sancionados por manejar ebrios puedan recuperar sus licencias.