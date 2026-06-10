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La elección presidencial y las segundas vueltas

“Habría que repensar si, en casos de tan escasa votación [como en la primera vuelta], el balotaje debe mantenerse tal como está previsto”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El artículo 111 de la Constitución establece que es elegido presidente de la República aquel candidato que obtiene más de la mitad de los votos, sin computar los votos viciados o en blanco.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.