Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La empleabilidad se construye desde el inicio de la carrera

“Formar profesionales empleables no es una concesión al mercado, sino una respuesta coherente con las políticas públicas y un compromiso con el desarrollo sostenible del Perú“.

    Alberto Bejarano Heredia
    Por

    Rector de la Universidad Norbert Wiener

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Las universidades peruanas tenemos una responsabilidad central". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Las universidades peruanas tenemos una responsabilidad central". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    En el Perú, por muchos años se entendió la empleabilidad como el resultado final de la educación universitaria: obtener un título profesional y luego buscar trabajo. Sin embargo, esta mirada ya no responde a la realidad del país. En un mercado laboral marcado por la informalidad, la rápida transformación tecnológica y las brechas de productividad, la empleabilidad se construye desde el inicio de la vida universitaria.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Irán vs. EEUU: La trampa de la intransigencia
    Columnistas

    Irán vs. EEUU: La trampa de la intransigencia

    La empleabilidad se construye desde el inicio de la carrera
    Columnistas

    La empleabilidad se construye desde el inicio de la carrera

    Competencia entre los puertos
    Columnistas

    Competencia entre los puertos

    Incautan 850 mil dólares falsos en SJL; 103 candidatos renuncian; basura enterrada en Agua Dulce
    Columnistas

    Incautan 850 mil dólares falsos en SJL; 103 candidatos renuncian; basura enterrada en Agua Dulce