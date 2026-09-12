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La experiencia del 11-S

“No hay que dudar mucho para decir que el 11 de setiembre fue el acontecimiento histórico más importante del siglo XXI, pues el mundo como lo conocíamos cambió”.

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Las columnas de humo tras los atentados en las Torres Gemelas el 11 de setiembre del 2001. Foto: EFE/EPA/HUBERT MICHAEL BOESL/Archivo
    Las columnas de humo tras los atentados en las Torres Gemelas el 11 de setiembre del 2001. Foto: EFE/EPA/HUBERT MICHAEL BOESL/Archivo

    Quienes tenemos varias décadas a nuestras espaldas siempre volvemos a la misma pregunta cada vez que llega un aniversario del 11 de setiembre: ¿qué estábamos haciendo ese día en el que dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York? Cada uno tiene su propia historia. A mí me tocó estar en París y no tener idea de lo que estaba pasando. Recién había llegado a la ciudad en tren y mi preocupación era instalarme en un albergue de mochileros. No eran épocas de Airbnb ni mucho menos de presupuesto para hoteles.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.