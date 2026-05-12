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La falsa discusión

“El Perú no necesita destruir el crecimiento económico; necesita convertirlo eficientemente en desarrollo humano”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    "Cuando algunos minimizan el crecimiento económico o lo satanizan olvidan que este es la principal fuente de financiamiento del bienestar social". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Cuando algunos minimizan el crecimiento económico o lo satanizan olvidan que este es la principal fuente de financiamiento del bienestar social". Ilustración: Giovanni Tazza

    Durante años, en el Perú se ha instalado una falsa discusión: crecimiento económico versus desarrollo humano. Como si generar riqueza fuera incompatible con mejorar la vida de las personas. La realidad demuestra exactamente lo contrario: no existe desarrollo humano sostenible sin crecimiento económico. La razón es simple. Ningún Estado puede financiar hospitales, colegios, carreteras, seguridad, agua potable o programas sociales si antes no existen recursos. Y esos recursos no aparecen por arte de magia ni por voluntad política; provienen de la actividad económica, de la inversión privada, del empleo, de las empresas y de los impuestos que pagan millones de ciudadanos que los generan.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.